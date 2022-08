EMPOLI - "Sono molto contento di essere qua, è un'opportunità per me di fare vedere quello che so fare in campo, spero di ripagare la fiducia della società". Marko Pjaca è a Empoli per chiudere il suo trasferimento in prestito dalla Juventus. "Mi hanno spiegato il progetto, qui conosco già Stojanovic e Destro, è stato tutto molto rapido -ha detto a Sky-. Spero di giocare con continuità e di giocare bene, aiutando la squadra a fare buoni risultati".