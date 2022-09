Empoli, niente Roma per Destro: lesione muscolare

EMPOLI - Lesione per Mattia Destro, che quindi non sarà a disposizione del tecnico Zanetti per il prossimo match dell'Empoli, contro la Roma. E' stato proprio il club toscano a comunicare che "gli esami effettuati sul calciatore Mattia Destro - si legge sul sito web dell'Empoli - hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale sinistro". Salta quindi la partita dell'ex (lunedì al Castellani con i giallorossi) per l'attaccante che, si apprende dalla nota del club, "ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro". Relativamente ai tempi di recupero, Destro dovrebbe quindi saltare anche il match con il Bologna (altra gara dell'ex per l'attaccante) per poi puntare al rientro in campo dopo la sosta per le nazionali, quando l'Empoli affronterà il Milan, per combinazione proprio l'altra squadra dell'attuale Serie A di cui Destro ha vestito la maglia.