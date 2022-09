Empoli-Roma, Zanetti: "Bajrami? L'avrei voluto subito così"

EMPOLI - "Siamo stati recuperati dopo essere andati in vantaggio: lo analizziamo ma non creiamo casi ogni settimana, il nostro percordo è qiesto. Bisogna essere bravi a non ripetere certe cose, bisogna capirne i motivi. A Salerno sul 2-1 c'è stata una nostra mancanza di attenzione, è inaccettabile e mi sono arrabbiamo, lì abbiamo preso due gol evitabili". Il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato così in vista del prossimo match di campionato, con la Roma: "In alcune fasi - prosegue Zanetti - dobbiamo essere bravi e uniti per non prender gol. Non sta a me parlare del momento della Roma, una grandissima squadra più forte dell'anno scorso a livello individuale. Sarà dura come in ogni sfida piccola contro grande, hanno fuoriclasse e sono feriti dal loro momento. Guardiamo in casa nostra, continuando a far belle prestazioni. Vinciamo poco, ma abbiamo fatto quattro risultati utili di seguito".