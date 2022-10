Empoli, rabbia Zanetti: Tonali batte la rimessa 10 metri più avanti

EMPOLI - "Essere a un passo dall'impresa al 93' ci ha fatto abbassare la tensione, ma contro queste grandi squadre non si possono concedere queste disattenzioni, ogni minimo dettaglio è importante e da curare". Lo ha dichiarato l'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, ai microfoni di Sky dopo la gara del Castellani con il Milan: "Il punto sarebbe stato importantissimo, però per colpa nostra non c'è stato. La squadra, però ha lottato, ha dato tutto, ci tengo a sottolineare la nostra grande prestazione contro una squadra straordinaria. Guardiamo al futuro, prendendo quanto c'è stato di buono. La mia protesta sul gol di Rebic? Ho discusso con l'arbitro: la rimessa laterale è stata battuta palesemente avanti rispetto a dove uscita la palla, Tonali batte il pallone 10,45 metri avanti. Non mi è andata giù questa cosa e l’ho fatto presente al direttore di gara, ho discusso con lui e non con Pioli”.