Empoli, Zanetti: "Stojanovic e Satriano sono in dubbio, Baldanzi non al top"

EMPOLI - Il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha presentato il match in programma domani contro il Torino. Queste le sue parole in conferenza stampa: "La gara contro il Torino sarà difficile perché loro sono una squadra forte, aggressiva e dinamica. Servirà calarsi bene in questa partita. Dobbiamo stare dentro la battaglia, entrambi siamo feriti perché anche noi siamo stati disattenti nell’ultima gara. Assenze? Abbiamo perso giocatori importanti, poi abbiamo Stojanovic e Satriano in dubbio perché in settimana hanno avuto dei problemi. Proveremo a recuperarli ma a me non piace mettere le mani avanti. Sto vedendo che nelle ultime partite chi entra sta facendo molto bene e si ricandida per la partita successiva. In questo modo si crea una competizione sana. Il Toro Loro ha caratteristiche chiare, con prestanza fisica e tecnica". Su Baldanzi e Cacace: "Cacace è stato scombussolato dai viaggi e deve migliorare nell’aspetto mentale, ne ho parlato anche con lui. In questo momento fa fatica in gara a dimostrare ciò che vedo in allenamento. Ma è il nostro futuro. Baldanzi non è ancora al top ma a gara in corso può esserci di grosso aiuto.”