Empoli, Zanetti: "E' il momento di Destro"

EMPOLI - "A Torino passo indietro? Non siamo stati i soliti, questo è innegabile. In tutte le partite forse è stata la prima volta che abbiamo subito l’avversario e ci sono state situazioni che volevamo fare ma non siamo riusciti. Come sempre abbiamo analizzato in maniera molto lucida la partita e ci sono anche cose che hanno secondo me un valore, come i punti che si portano a casa in una giornata storta. All’interno di un campionato ci possono stare partite di questo tipo. La gara è archiviata, domani vogliamo ritrovare la nostra identità e il nostro modo di proporre calcio”. Lo ha dichiarato Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, in vista della gara con il Monza: “Mi aspetto una gara difficile, i numeri del Monza sono numeri al top in questo momento. Bisogna dare atto che affronteremo una squadra che sta viaggiando su numeri di alta classifica. Nonostante il difficile avvio di campionato il Monza ha sempre avuto una rosa importante, è una squadra forte. Hanno un potenziale enorme con dei singoli molto forti. Noi siamo alla ricerca di una vittoria che desideriamo molto”.