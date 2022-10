Empoli, Zanetti: "Vicario tra i migliori in A. Baldanzi e Fazzini sono forti"

EMPOLI - Al Castellani festeggia l'Empoli vittorioso sul Monza (1-0). Al termine del match ha parlato così il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti: "E' stata una vittoria importante, siamo stati un po' tesi però abbiamo messo in campo un cuore incredibile portando a casa una vittoria meritata. Nel finale abbiamo sofferto ma siamo stati sempre ordinati. Abbiamo creato tante occasioni per poterla chiudere. Oggi ce l'abbiamo fatta contro una squadra che ha una condizione psicofisica incredibile. Dobbiamo crescere in esperienza e malizia". Su Vicario: "Uno dei primi tre portieri in A, è anche un ragazzo molto umile. In realtà sa di essere forte e questo mix di di bravura e umiltà lo può portare lontano". Su Baldanzi e Fazzini: "Sono ragazzi del 2003 dell nostro settore giovanile, anche quest'anno usciranno altri giocatori. Loro sono bravi e meritano di giocare, vanno considerati almeno alla pari di altri giocatori di Serie A".