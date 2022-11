Empoli, Zanetti: "Destro out per le prossime due gare. Baldanzi ha prospettive altissime"

EMPOLI - Al Castellani l'Empoli vince 1-0 contro il Sassuolo grazie al gol di Baldanzi. Al termine della gara ha parlato così l'allenatore degli azzurri, Paolo Zanetti: "Oggi siamo riusciti a creare tanto e non abbiamo subito contro una squadra che di solito crea tantissimo contro tutti. Complimenti ai miei ragazzi, hanno dimostrato una grande carattere". "Tanti giovani in campo? Non guardo la carta d'identità - continua Zanetti -. Se li mando in campo è perché lo hanno meritato. Sono molto contento per loro. Baldanzi? Ha grande tecnica e prospettive altissime. Non ha il fisico adatto al calcio moderno, ma ha tempi di gioco diversi dagli altri e vede le cose prima degli altri. Sicuramente dovrà imparare ad adattarsi a giocare in altri ruoli, ma ha grandi margini di crescita". Per concludere, sulle condizioni di Destro uscito al 7' del primo tempo: "Mattia ha accusato un problema muscolare abbastanza importante. Aspettiamo gli esami strumentali, ma credo che non ci sarà per le prossime due gare".