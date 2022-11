Empoli, Zanetti: "Può essere la partita di Akpa Akpro"

EMPOLI - "Col Napoli l'atteggiamento della squadra mi ha reso orgoglioso, hanno giocato con intelligenza e cuore, seguendo i dettami e restando sul pezzo fino alla fine come sa fare una squadra vera". Lo ha dichiarato Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, in vista del prossimo match di campionato con la Cremonese: "C'è la difficoltà di preparare la partita in poco tempo, ho bisogno di tutta la disponibilità dei ragazzi, sono partite che si giocano sui dettagli. Non è detto che faremo la partita, la Cremonese è in grado di fare tutto bene: sono aggressivi, sarà una partita sporca per certi versi e dovremo essere bravi a calarci nel ritmo della gara senza snaturarci. Vogliamo fare risultato assolutamente per finire bene questa annata. Doppio trequartista? Devo verificare un paio di situazioni, non conta lo schieramento quanto la mentalità che metteremo in campo: arriviamo pronti e carichi, convinti ma anche con un alto tasso di umiltà. Non va dimenticato che affrontiamo una squadra che ha messo in difficoltà tante avversarie. Chiedo sacrificio a tutti e non solo in fase difensiva, bisogna attaccare la porta. Renderemmo meglio se diventassimo più equilibrati. E bisogna migliorare non come numero di occasioni, ma nell'essere più cinici".