Empoli, rammarico Zanetti: "Potevamo chiuderla. Caputo ci dà tanto"

UDINE - "Il rammarico è aver avuto i contropiedi per chiuderla, e non l'abbiamo fatto. E davanti c'è un'Udinese che per i giocatori che ha può sempre farti male". Così il tecnco dell'Empoli, Paolo Zanetti, dopo la gara con i friulani: "Sull'unico contropiede concesso abbiamo preso gol, fatalità. Abbiamo concesso all'Udinese poca profondità, stare bassi è stato un qualcosa di voluto, per poi ripartire velocemente. Un dettaglio che non ci fa vincere ma ci fa uscire almeno con un punto in una giornata particolare comunque visto che era la ripresa, abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, un punto importante che ci ritroveremo più avanti. Caputo? Ci dà tanto, sa giocare a calcio, ci dà importanti opportunità di gioco, si è presentato con un assist. E' in buona condizione ma non al top. Quando lo sarà sarà anche meglio di oggi". ù