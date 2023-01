Empoli, Zanetti: "Vincere a San Siro è come realizzare un sogno"

MILANO - "Vincere a San Siro è come realizzare un sogno, per un allenatore giovane come me sono quelle serate che si inseguono da una vita. Merito del coraggio dei miei ragazzi, che non hanno subito il gioco dell'Inter". Lo ha detto l'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro l'Inter. "L'anno scorso col Venezia avevo vinto con la Roma, ma vincere a San Siro vale di più, specialmente vedendo la classifica che abbiamo. Oggi la mia squadra dimostra di avere uno spirito straordinario". "Voglio rendere merito al mister e alla squadra, speravo in un pareggio ma è venuto fuori una vittoria storica", ha aggiunto il patron dei toscani Fabrizio Corsi a Sky Sport. "Qui abbiamo lasciato la Serie A in una partita in cui non meritavamo di perdere tre anni fa, la ruota gira. Ora dobbiamo mantenere la barra dritta e non ascoltare troppo i complimenti, dobbiamo guardare la realtà e migliorare".