Serie A Fiorentina, si è inceppato l'attacco di Montella

FIRENZE - Caduta libera della Fiorentina, che nel girone di ritorno ha raccolto 14 punti in 16 giornate: 0.9 a partita. E si è inceppato l'attacco: nelle ultime cinque partite un solo gol, quello di Milenkovic a Torino contro la Juventus. L'attacco è a secco da tempo. Muriel che all'arrivo in prestito dal Siviglia sembrava aver dato la scossa necessaria, è andato a bersaglio l'ultima volta il 10 marzo, contro la Lazio. E da allora insegue il gol numero 50 in Serie A. Fin dal suo trasferimento ha sempre detto di voler restare a lungo in viola, ma tocca anche a lui dimostrare di valere un investimento di 13 milioni di euro. Decideranno Montella e Corvino. A Simeone non è bastato nemmeno il portafortuna Diego: il padre dell'attaccante era in tribuna e l'ultima volta che era venuto a vederlo, Giovanni trovò la rete contro il Chievo. Ora invece, i minuti di digiuno forzato solo diventati 434. Chiesa ha cercato di dare una scossa entrando a gara in corso, ma pure per lui la rete è un miraggio che dura da 397 minuti. E la vittoria manca da tre mesi: l'ultima volta contro la Spal. Nel mezzo le dimissioni di Pioli e l'arrivo di Montella.

