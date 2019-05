Serie A Fiorentina, operazione in vista per Pezzella

FIRENZE - German Pezzella dovrà operarsi. La Fiorentina, tramite una nota, ha annunciato che il giocatore (costretto ad abbandonare il campo durante la gara con l'Empoli), "ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. Il calciatore sarà sottoposto a trattamento chirurgico per ridurre la frattura. I tempi di recupero saranno resi noti dopo l’intervento". Non sarà quindi in campo sabato, in occasione della gara interna contro il Milan. Non sembra attualmente a rischio la sua partecipazione alla prossima Coppa America. Federico Chiesa, invece, ha fatto i conti con i postumi di un attacco febbrile. L’attaccante aveva dato la propria disponibilità a Montella per giocare dall’inizio, ma è stato lo stesso allenatore a frenare, optando per l’ingresso di Mirallas. La sua presenza non è comunque a rischio sabato contro il Milan.





