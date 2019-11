Fiorentina, Montella: "Partenza oltre ogni previsione"

FIRENZE - "Non pensavo di essere già a questo punto come identità, dopo aver stravolto la squadra. Siamo oltre ogni previsione". Così il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, alla vigilia della sfida con il Parma: "Nelle ultime sei abbiamo vinto quattro volte, stiamo facendo un lavoro grandissimo. Tifosi? Sento fiducia e vicinanza. Non posso, ovviamente accontentare tutti. Col Sassuolo è stata una vittoria preziosa, la prima in rimonta. Voglio portare la stessa convizione della ripresa col Sassuolo. Il Parma delle ultime 6 ne ha vinte 3, sarà importante restare sempre in gara. Assieme al Cagliari è una delle squadre che sta facendo meglio, o come il Verona, che secondo me è la vera rivelazione. Ci servirà lucidità in ogni momento. Kulusevski? Molto forte, ha una posizione ibrida: dovremo posizionarci bene. Caceres non ha recuperato, Lirola sì. In allenameno Vlahovic mi piace molto, ma non dobbiamo caricarlo di pressioni. Var? Sono diminuiti di molto gli errori. Ora restano più impressi perché c'è la tecnlogia. Ma ha risolto ogni problematica sul fuorigioco o sui gol non gol. Bisogna trovare solo la giusta formula. Con la Lazio abbiamo perso 5 minuti mentre gli arbitri parlavano rivedendo la scena. Si poteva far meglio e più velocemente, detto senza polemiche".

