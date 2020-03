Pradè vuole blindare tutti i gioielli della Fiorentina

FIRENZE - Continuare a blindare i propri gioielli, quelli fatti in casa aspettando che altri riescano a conquistare la scena, e quelli che hanno trovato la giusta piattaforma di ri-lancio. Dopo l’importante campagna acquisti di gennaio, Daniele Pradè continua a lavorare sui prolungamenti di contratto. Se per Martin Caceres, difensore uruguaiano che tra un mese compirà 33 anni è già stata fatta valere l’opzione, di fatto allungando l’accordo di un ulteriore anno, e per Federico Chiesa c’è la volontà di entrambe le parti in causa di lavorare per il bene comune della Fiorentina, adesso ci si sta concentrando sul rinnovo di Dusan Vlahovic, il millennial che ha già attirato le attenzioni di diversi top club italiani e internazionali.

A fine stagione

Si aspetterà, invece, la fine della stagione, per parlare con Nikola Milenkovic, 22 anni, centrale difensivo serbo. Sia chiaro, non c’è nessun caso dietro, semplicemente un accordo preso con grande serenità tra le parti quando il campionato doveva ancora cominciare. Nessuno, fino ad oggi, nemmeno lui, ha chiesto di andarsene ed è da questa certezza che la Fiorentina immagina il proprio futuro. Dovranno essere osservate le posizioni dei giocatori attualmente in prestito, e nel frattempo ci si concentrerà anche sulle pochissime posizioni che devono essere definite, a cominciare da quella di Pietro Terracciano (2021), il vice Dragowski che è stato protagonista in Coppa Italia. E’ già in regime di svincolo, invece, Cyril Thereau, di fatto mai convocato in questa stagione né da Montella né ora da Iachini.

