Coronavirus, Venuti: "E' difficile, ma bisogna restare a casa"

FIRENZE - Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti, in un video-messaggio inviato a "Tele Iride", ha commentato il difficile momento che tutto il mondo, ma soprattutto l'Italia, sta vivendo a causa dell'emergenza del Coronavirus: "Devo fare i complimenti a tutti per come stiamo rispettando le regole che ci sono state date - ha esordito Venuti -, anche se capisco come non sia semplice dover rimanere in casa a causa delle limitazioni. Abbiamo tanto tempo libero e fuori ci sono belle giornate, ma credetemi, è veramente questo il momento di continuare a rispettare le regole e rimanere in casa: se riusciamo a vedere la fine di questa emergenza è proprio perchè siamo stati ligi alle restrizioni, solo così ne usciremo del tutto". "In ballo c'è la vita delle persone e questa è la cosa più importante di tutte. Ci è stato solo chiesto di restare a casa, pensate a chi invece deve andare in guerra. Voglio ringraziare - ha chiosato Venuti - medici e infermieri che si trovano in prima linea per combattere questa battaglia". (Ha collaborato Italpress)