Coronavirus, dalla Fiorentina 200mila euro alla Fondazione SM Nuova

FIRENZE - La Fiorentina ha donato 200mila euro alla Fondazione Santa Maria Nuova. I fondi, spiega una nota, sono stati destinati all'acquisto di un ecografo di fascia alta per l'ospedale di Santa Maria Nuova, già in consegna questa settimana, e altre attrezzature. Sono stati acquistati anche ventilatori per le auto-mediche, indispensabili per il trasporto di persone intubate. Sono intanto arrivati e già consegnati i dieci letti attrezzati per la terapia sub intensiva del reparto di cardiologia dell'ospedale di Santa Maria Nuova, acquistati grazie anche all'altra donazione fatta dal patron viola Rocco Commisso di 125 mila euro. Alla costituzione della nuova area ha contribuito anche Paolo Fresco, presidente della Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia Onlus, con 150 mila euro. "Ringraziamo la Fiorentina e il suo presidente Commisso per questo nuovo, importante contributo - ha commentato il presidente della Fondazione Santa Maria Nuova, Giancarlo Landini -. Siamo orgogliosi e onorati di raccogliere e concretizzare la solidarietà di tanti, privati e associazioni, che vogliono dare un mano a superare questa emergenza. L'obiettivo è essere sempre più veloci, per garantire la disponibilità in corsia di strumenti necessari nel più breve tempo possibile". Sempre grazie all'intervento del presidente Commisso e della raccolta fondi della Fiorentina, la Fondazione Santa Maria Nuova ha ricevuto nei giorni scorsi un'ulteriore donazionedi 22 mila euro da parte della Giambelli Foundation. Ad oggi, la Fondazione Santa Maria Nuova ha raccolto 1,8 milioni di euro destinati all'acquisto di strumenti e dispositivi indicati come prioritari dalle stesse strutture della Usl Toscana Centro.

Coronavirus, migliaia di mascherine pronte a essere distribuite