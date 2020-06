Sottil esclusivo: "Fiorentina, voleremo insieme"

FIRENZE - Ha voglia di ricominciare, di provare a costruire i presupposti per un progressivo ritorno alla normalità. Ma soprattutto sa già che farà di tutto per «diventare grande per la Fiorentina» e pure «per andare in Europa», ovviamente con la Viola. Riccardo Sottil, 21 anni, figlio d’arte cresciuto nel vivaio, non si nasconde. Racconta dei consigli del padre Andrea, «che ha percorso questa strada prima di me», di quelli di Ribery che «è un fenomeno da qualunque parte tu decida di guardarlo» e anche degli allenatori che, fin qui, ha avuto modo di incrociare. Ha firmato lo scorso gennaio il prolungamento di contratto fino al 2024 (con opzione per un ulteriore anno) ed intanto lavora per farsi trovare pronto, specie ora, coi cinque cambi.

Non aspetta altro se non l’occasione giusta per mettersi in mostra, saltando l’uomo nell’uno contro uno e sfruttando quella velocità in fase di accelerazione che lo contraddistingue. Durante il lockdown ha riscoperto il piacere della famiglia, lui che a casa c’è sempre stato pochissimo. E’ migliorato anche nei giochi virtuali, per cui non c’era mai stato troppo tempo prima, ma il joystick lo ha riposto non appena tornato in campo per allenarsi. Mancherà solo un tassello lunedì sera: i tifosi al loro posto. Eppure, dice Sottil, ci saranno comunque, «loro sono il dodicesimo uomo, tocca a noi renderli orgogliosi».