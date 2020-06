Fiorentina, Iachini ha mezza squadra a rischio squalifica

FIRENZE - Pericolo giallo per cinque viola. Non è una questione di arcobaleno ma di diffide che sono una vera spada di Damocle per la Fiorentina. Ben cinque titolari sono sotto pressione e devono fare la massima attenzione a non prendere ammonizioni, soprattutto se ingenue. Servono il massimo equilibrio prima di dover rinunciare a pedine fondamentali in gare altrettanto decisive. Nervi saldi, nessuna protesta o falli evitabili.

La difesa

Due uomini del reparto difensivo contro il Brescia devono stare attenti per non perdere la successiva gara dell'Olimpico contro la Lazio, quando ci saranno da fermare Immobile e compagni. Ecco perché Pezzella e Lirola non possono rischiare nulla lunedì sera. In più, nel loro caso, sarebbe particolarmente importante non saltare la medesima partita visto che sono nello stesso settore, anche se non ricoprono lo stesso ruolo. Il capitano Pezzella in questa stagione ha già dovuto rinunciare a una gara per squalifica e cioè contro il Parma. Dopo quella sfida ha collezionato altri quattro gialli :con Roma, Spal, Genoa e Juventus. Ecco perché rischia di essere bloccato di nuovo dal giudice sportivo. L'argentino ultimamente ha fatto prestazioni fra alti e bassi ma in stagione ha realizzato pure due reti, contro la Sampdoria e la Spal. Anche Lirola è stato impiegato con grandissima continuità tanto che ha collezionato 23 presenze di cui soltanto una da subentrante. Non ha ancora segnato in serie A ma lo ha fatto con l'Atalanta in coppa Italia. Le ammonizioni in campionato le ha rimediate prima in tre gare consecutive con Atalanta, Sampdoria e Milan, e poi contro il Bologna.

