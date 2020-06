Fiorentina, Barone: "Thiago Silva? Solo voci, per ora"

FIRENZE - "Thiago Silva? Si legge sui giornali. Per ora sono solo voci, abbiamo tante partite da giocare e poi vedremo il mercato dell'estate quello che ci porta e se ci saranno opportunità da cogliere. E' un nome conosciuto e un giocatore di alto livello, al momento resta solo quello". Lo ha dichiarato Joe Barone, dg della Fiorentina, a Sky Sport prima della partita contro il Brescia: "Aspettavamo tanto questa ripartenza, la squadra è preparata. Ribery gioca titolare, ci aspettiamo una bellissima partita. Voglio ricordare tutti coloro che non sono piu' con noi per il Coronavirus. Nuovo stadio? Ci lavoriamo quotidianamente, siamo fortunati: il nostro popolo si fa sentire e merita uno stadio nuovo. I tifosi devono essere coinvolti, è molto importante".

