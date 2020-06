Fiorentina, Commisso bloccato negli USA: "Accanto a voi con il cuore"

FIRENZE - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è bloccato negli Stati Uniti, come ha reso noto il club viola, da "restrizioni legislative sia per l'arrivo in Italia che per il successo ritorno negli USA. Il presidente Commisso - rivela la nota - non riuscirà a raggiungere Firenze come aveva programmato precedentemente". Ma il tycoon, in attesa di tornare a nel capoluogo toscano, ha voluto far sentire la sua vicinanza con un messaggio - anch'esso pubblicato sul sito ufficiale viola.

"Con voi con il cuore"

"Purtroppo viste le attuali problematiche relative al Coronavirus, che in tutto il mondo continua ancora a mietere ogni giorno nuove vittime, non potrò raggiungere Firenze come era nei miei programmi e nei miei desideri. Sono accanto con tutto il mio cuore alla squadra ed ai nostri tifosi - ha spiegato Commisso -. Continuerò a sostenere i nostri ragazzi senza potere, purtroppo, farlo da vicino in questo finale di stagione molto particolare, ma l'attuale situazione non mi permette di fare altrimenti. Come sempre seguirò costantemente la nostra squadra dall'America sperando di poter tornare il più presto possibile ad abbracciare tutti".