Fiorentina, Ribery prepara la "festa" dei 150

E ora al Franchi

E adesso, dopo aver fatto riassaporare l’enorme talento nella gara col Brescia, dopo aver messo a sedere tre avversari della Lazio saltandoli come birilli prima di lasciare immobile pure Strakosha e mettere il sigillo sul suo terzo centro italiano, sogna di calare il poker di realizzazioni al Franchi. Che poi, per lui, sarebbe comunque una prima volta. Senza tifosi, sì, ma con la consapevolezza di poter comunque diventare per loro uno straordinario detonatore d’entusiasmo. Iachini lo ha detto anche nel post Lazio che Franck non vorrebbe toglierlo mai. E’ l’emblema del calcio, della fantasia dentro gli scarpini, oltre che della capacità balistica in fase di conclusione.

Inseguendo 150