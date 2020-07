Fiorentina, Iachini: "Ribery? Solo un episodio, Franck lo capirà"

FIRENZE - “La vittoria di Parma è importante per la squadra e per i tifosi, fino ad allora avevamo tirato tantissimo ma senza raccogliere quel che meritavamo, con molta sfortuna e quattro pali colpiti, oltre al poco cinismo da parte nostra. La prestazione c’è sempre stata, a maggior ragione domenica, che è arrivata la vittoria, anche se potevamo chiuderla prima". Beppe Iachini, ai microfoni di Violachannel, è tornato sui tre punti conquistati a Parma, i primi dalla ripresa del campionato. Ora, però, al Franchi arriva il Cagliari, un avversario "difficile, Zenga ha dato organizzazione e la coppia d’attacco ha fatto 27 reti. Servirà una grande gara, dovremo fare il nostro lavoro con qualità e concretezza".

C'è però da fare i conti con gli acciaccati: "Verificheremo le condizioni dei giocatori a livello psicofisico, abbiamo contusioni e botte qua e là, che nell’allenamento di domani mattina verranno valutate. In campo deve andare chi sta bene e può dare intensità e lucidità". Sulla formazione Iachini ha spiegato che probabilmente farà qualche cambio: "Dipende da cosa vedo in allenamento, ma credo di sì. La prova di Venuti mi ha fatto piacere, specie per un ragazzo che non ha giocato sempre ma che ha risposto alla grande. Per me sono tutti titolari, Terracciano, Benassi, abbiamo bisogno di tutti per la Fiorentina". Poi la questione Ribery, con il francese ancora sotto choc dopo quanto gli è accaduto: "Abbiamo cercato di rincuorarlo, ma tutto ciò esula da ciò che è Firenze, una città straordinaria. Queste cose accadono in tutto il mondo, c’è dispiacere per la violazione dell’intimità, ma deve essere considerato come un episodio a sé, Franck lo capirà e guarderà avanti consapevole dell’unità di Firenze e della Fiorentina”.

