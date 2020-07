Ribery: "Iachini ha meritato la conferma alla Fiorentina"

FIRENZE - "Il rinnovo di Iachini? Sono contento per lui e per il suo gruppo. Credo che lo abbia meritato per il lavoro fatto con noi, è positivo". Lo ha dichiarato Franck Ribery ai microfoni di Tgr Rai-Toscana in merito alla notizia della conferma dell'allenatore sulla panchina della Fiorentina. "Firenze come città mi piace molto. Sono molto felice e questo per me è importante. Credo che se il club ha progetti e obiettivi, e vuole crescere, deve migliorare alcune cose e prendere alcuni giocatori in vista della prossima stagione", ha concluso Ribery.

