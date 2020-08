Fiorentina, Ribery anticipa, è già arrivato a Firenze

FIRENZE - La Fiorentina si radunerà alla fine della prossima settimana per cominciare la nuova stagione ma fià da oggi il suo giocatore più illustre è a Firenze: Franck Ribéry è arrivato in città insieme alla moglie Wahiba rientrata per la prima volta dopo il furto subito nella loro villa sulle colline di Bagno a Ripoli. Il fatto che il campione francese, al di là dell'età (37 anni) e delle tante vittorie ottenute nel corso della sua formidabile carriera, abbia anticipato il rientro dimostra quanto grande sia la sua voglia di ricominciare. Non a caso subito si è recato al centro sportivo 'Davide Astori' per riassaporare il campo di allenamento, la palestra, lo spogliatoio. L''ex attaccante del Bayern ha postato tutto sul proprio profilo Instagram dove nei giorni scorsi, durante le vacanze trascorse fra Monaco di Baviera e Ibiza, ha diffuso anche alcuni video che lo mostravano allenarsi con grande impegno. Ribéry ha disputato in viola 21 gare con tre reti e e altrettanti assist, un rendimento positivo considerando che è stato costretto a fermarsi a lungo non solo per lo stop imposto dall'emergenza Covid ma anche per l'intervento alla caviglia destra. Intanto anche un altro ex Bayern, Mario Mandzukic, è da qualche tempo accostato alla Fiorentina, a cui piace anche lo spagnolo Borja Mayoral, per il quale è sfida con la Lazio. Invece per il centrocampo è sfumato Fofana dell'Udinese, che ha scelto di trasferirsi in Francia al Lens. Ora circola il nome di Ken Sema, anche lui dell'Udinese. Nel frattempo continua forte il pressing del Milan su Milenkovic che non ha ancora deciso se prolungare con i viola il contratto in scadenza nel 2022.