Fiorentina, Callejon è già in famiglia

FIRENZE - Finalmente al centro della “sua” squadra, quella Fiorentina fortemente voluta in ogni modo, aspettando fino all’ultimo secondo possibile, perché il viola lui se l’era già immaginato sulla propria pelle. José Maria Callejon, 33 anni, 349 presenze, 82 gol e 78 assist solo col Napoli dove è arrivato nel luglio del 2013, da ieri è in gruppo, coi nuovi compagni. La negatività al secondo tampone, proprio come Antonio Barreca, il vice Biraghi arrivato pure lui quasi al fischio finale del mercato, ha permesso ad entrambi di unirsi al resto della squadra. Certo, mancano ancora i dodici nazionali in giro per il mondo, ma intanto lo spagnolo non aspetta altro se non calarsi nella nuova veste.

Callejon, le visite mediche per la Fiorentina

Fenomeni, insieme

Ha imparato a conoscere, pure sul campo, Franck Ribery e, soprattutto, ha iniziato a prendere confidenza con la filosofia calcistica del suo allenatore, Beppe Iachini. In queste settimane, dal 2 agosto scorso, non appena chiusa la sua esperienza a Castel Volturno, si è allenato in solitaria: ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, ma la professionalità dell’atleta, come dimostrato già dal francese ex Bayern, potrebbe fare nuovamente la differenza. Callejon è disposto a fare pure gli straordinari pur di farsi trovare pronto al momento giusto, magari già in occasione della sfida di Cesena contro lo Spezia, tra una settimana.

