Fiorentina e Iachini al bivio Parma

FIRENZE - Tutto, o quasi, in 90 minuti. Sì, perché contro il Parma, sabato sera, Beppe Iachini, finito pesantemente nel mirino, e la squadra dovranno rispondere sul campo. Il filo su cui si cammina si è fatto sottilissimo, per tutti, non solo per Iachini. Mentre i tifosi hanno preso d’assalto i profili social del club invocando il terzo cambio in panchina di questa nuova proprietà, la dirigenza continua a lavorare sull’allenatore del domani (comunque il contratto di Iachini scade nel 2021, dunque tra pochi mesi), anche se ma non si esclude che i tempi possano contrarsi da un momento all’altro. Ecco perché quella che sarà la gara numero 50 della gestione Commisso, contro gli emiliani guidati dall’ex viola Liverani che un anno fa esatto fu corsaro al Franchi col Lecce, è destinata ad essere comunque un bivio. Malumori e tensioni devono essere archiviati e serviranno gesti tecnici, dal rettangolo verde, a sancire quello che dovrà essere in ogni modo un nuovo inizio. Del resto, erano stati proprio i numeri a convincere il patron viola a confermare l’allenatore marchigiano sulla panchina viola (media di un punto e mezzo a gara in campionato): adesso c’è solo da riavvolgere il nastro il prima possibile.

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio