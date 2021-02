Fiorentina, Dragowski; "Siamo arrabbiati per la sconfitta con l'Inter"

FIRENZE - "Io migliore in campo ieri sera? Non lo so, abbiamo perso 2-0, quindi non possiamo essere contenti, anzi siamo arrabbiati. Ora dobbiamo pensare soloalla prossima partita e lavorare forte". Il portiere della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski ha parlato così ai canali social viola all'indomani della sconfitta contro l'Inter. Nella mattinata di oggi la squadra è tornata ad allenarsi tra campo e palestra. Allenamento di carattere tecnico-tattico invece per chi non è sceso in campo contro i nerazzurri.