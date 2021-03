Fiorentina, Milenkovic e Kokorin sono rientrati a Firenze

FIRENZE - Ripresa degli allenamenti per la Fiorentina, dopo la domenica di riposo concessa dal tecnico viola Beppe Iachini. La sessione odierna, al centro Davide Astori, si è incentrata su lavoro tecnico-tattico alternato ad esercitazioni fisico-atletiche. Assenti Igor e Kokorin: l'attaccante russo, che negli ultimi 10 giorni ha effettuato sedute personalizzate a Roma, è tornato oggi a Firenze, per sottoporsi al tampone. Domani al centro sportivo svolgerà allenamento differenziato per recuperare dalla minima lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra riscontrata 20 giorni fa. A Firenze è rientrato oggi anche Milenkovic, a motivo dell'espulsione rimediata con la Nazionale serba. Domani potrà riaggregarsi al gruppo. L'arrivo di Commisso a Firenze, è invece slittato.