Fiorentina, De Zerbi o Juric ma prima la salvezza

La permanenza in Serie A è il passepartout per contrarre i tempi. Ci sono tre punti di vantaggio sulla zona rossa, gli scontri diretti sono a favore dei viola, ma nessuno dà niente per scontato: non è questo il momento per allentare le tensioni. Di certo c’è che il 30 giugno scadono i due contratti agli allenatori ancora a libro paga: quello di Iachini, tornato dopo le dimissioni di Prandelli, e Vincenzo Montella. C’è da ricominciare e De Zerbi ha lo status ideale per trasformarsi nell’artefice del rinascimento fiorentino. Fin qui ha sempre viaggiato con accordi annuali e anche in questa direzione la sintonia pare forte, magari lavorando su un'opzione per la seconda stagione. Il tecnico bresciano piace anche in Spagna: la sua filosofia di gioco ha valicato i confini ed è tra i più attenzionati sul palcoscenico del calcio che conta. In lizza resta sempre anche Ivan Juric, il croato che era stato vicinissimo alla panchina viola l’estate scorsa prima che il club decidesse di continuare con Iachini.