Fiorentina, Vlahovic contro la Lazio per la storia

FIRENZE - Ancora un gol, per entrare nella storia e diventare così il quarto giocatore straniero della Fiorentina a segnare almeno 20 volte in un campionato di Serie A. Dusan Vlahovic non vuole perdere l’occasione per unirsi all’olimpo dei centravanti che hanno scritto pagine viola. Fin qui, ha trovato il gol in tre occasioni consecutive solo in due momenti della stagione. Un mattoncino in più, a dire il vero lo ha già messo, ma non gli basta. A dicembre, quando è iniziata la sua ascesa, ha segnato a Sassuolo, Verona e Juventus. A fine aprile, col rewind del campionato, si è ripetuto ancora contro la formazione di Juric, di nuovo contro i bianconeri e poi, con la seconda doppietta stagionale, domenica scorsa a Bologna, di fatto contando 4 centri. Gli manca di calare il poker nelle giornate e la Lazio a cui ha marcato (su rigore) all’andata è un’occasione troppo importante.