Fiorentina, Iachini: "Non abbiamo concesso nulla alla Lazio"

FIRENZE - L'allentore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 2-0 sulla Lazio soffermandosi molto sulla condizione fisica, mentale e tattica dei suoi ragazzi: "C'è un ottimo rapporto col presidente, occorre pazienza ma ho la convizione che questo gruppo con continuità avrebbe potuto fare un campionato diverso. Sono rientrato poche settimane fa, con la squadra ansiosa e la pressione della classifica. Bisognava rimetterci a lavorare e sistemare certi aspetti. Questo percorso poteva essere gestito con più tranquillità: sono tornato perché sono affezionato al presidente per la stima e alla piazza che mi ha sempre voluto bene: ma anche per i giocatori, dopo il Covid ci ho. La squadra ha fatto una grande partita, siamo stati attenti e bravi a non concedere niente alla Lazio. Una grande prestazione fatta con spirito, mentalità e organizzazione. Ci siamo messi sotto col lavoro io non sono Padre Pio: già avevamo fatto bene a Sassuolo, abbiamo perso per due rigori concessi in pochi minuti: lo spirito dei ragazzi è sempre stato alto. Sul centrocampo dico che non potevamo solamente soffrire, con Bonaventura e Castrovilli al posto di Amrabat insieme saremmo stati più pericolosi, una scelta tattica".