Fiorentina, Commisso aspetta segnali: tocca a Gattuso inviarli

FIRENZE - L ’ora delle scelte è ad un passo. C’è da aspettare la fine della stagione (soprattutto per gli altri club coinvolti, leggi il Napoli) per assestare i colpi definitivi, ma la strada pare tracciata. Tutti gli indizi per l’allenatore destinato ad aprire un nuovo ciclo portano verso Gennaro Gattuso, impegnato nella corsa Champions con gli azzurri di De Laurentiis. Piace la sua filosofia di gioco, con pochi estetismi e tanta concretezza sia in fase offensiva che difensiva, la personalità, la grinta che ha sempre trasmesso alle squadre allenate già dai tempi del Pisa ed è per questo che la prima scelta è diventata da tempo lui. Sulle sue tracce non ci sarebbe solo la Fiorentina: la concorrenza non manca, dalla Juventus a caccia dell’erede di Pirlo fino alla Lazio. C’è da attendere che cali il sipario sulla stagione ancora in corso per poi attendere, magari già da lunedì prossimo, i primi annunci del presidente Rocco Commisso. O anche i segnali provenienti da Napoli. Restano margini di possibilità per i piani alternativi, da Ivan Juric, corteggiato anche dal Torino, Marcelino, sotto contratto dell’Athletic Bilbao.