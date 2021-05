Fiorentina a tappe forzate: Vlahovic e il nuovo allenatore

FIRENZE - Proiettarsi nel futuro, subito. Per cancellare la peggiore stagione dal post fallimento ad oggi. Anche per questo c’è da ricominciare subito. Blindando Dusan Vlahovic e costruendo attorno a lui il “Rinascimento” Fiorentina, con un nuovo contratto. Il ragazzo è corteggiato da tutti i top club, dalla Roma al Milan fino al Real Madrid e alle due di Manchester, ma la volontà del patron è stata sancita con parole precise. Commisso, giusto prima di ripartire per gli States, lo ha detto senza incertezze: «L’intenzione è tenerlo, ma dobbiamo fare un’operazione per accontentare lui e il manager».