Simbolo viola

Rino Gattuso ha fatto di Vlahovic subito il centro delle idee e su quel centro ha impostato il buon esito del confronto con Rocco Commisso, non a caso trasformato in due firme sul contratto per la soddisfazione reciproca. Perché il presidente viola sta provando a fare di Dusan il “simbolo” della nuova Fiorentina. Di sicuro da parte dell’imprenditore italo-americano è forte la volontà di allungare il contratto del numero 9 (giugno 2023 la scadenza naturale in essere) proprio per dare un segnale a Gattuso e richiesto dall’ambiente sul ruolo che potrà avere il club gigliato nei prossimi campionati. Per lui è pronto un contratto da big molto articolato nei numeri e nella formula (clausola rescissoria compresa), con cifre a salire più bonus da tre milioni a stagione fino al 2026. In attesa di sapere se Vlahovic sarà appunto il simbolo della “rinascita” della Fiorentina, Gattuso ci potrà contare per questa stagione così da disegnargli intorno la squadra che ha in mente, la squadra del riscatto. Il prolungamento del contratto sarebbe un segno tangibile del nuovo corso, in cui brillerebbero i 21 gol segnati da Vlahovic nell’ultimo campionato.