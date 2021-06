Fiorentina-Ribery, ore decisive per il rinnovo

FIRENZE - Tempo per ultimare i contratti dello staff tecnico di Gennaro Gattuso ma anche per discutere della Fiorentina che verrà. Il tecnico della Fiorentina, insiem e ai due direttori, Pradè e Barone, non si è fermato un attimo. Il primo nodo da sciogliere è quello relativo ai prolungamenti di contratto, a cominciare da quello di Franck Ribery (38) che dal 30 giugno sarà libero. Poi si è parlato pure di José Maria Callejon (34), specie con la visita al centro sportivo di Alessandro Moggi, uno degli intermediari che nella passata stagione ne ha curato il trasferimento a parametro zero. L’attenzione è altissima anche sul fronte Dusan Vlahovic (21): ha un accordo fino al 2023, ma l’obiettivo è spostare in avanti la lancetta temporale, mettendo il giovane attaccante al centro della Fiorentina. Di certo, ieri Gattuso ha avuto modo di incrociare Marco Benassi (26), centrocampista rientrato dal prestito al Verona (0 presenze, solo una panchina, per infortunio).