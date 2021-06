Calciomercato Fiorentina, si punta a chiudere per Italiano

FIRENZE - La Fiorentina , in seguito alla rottura con Gattuso , si è presa qualche giorno al fine di riuscire a trovare il nuovo tecnico: la dirigenza viola ha individuato il profilo giusto in Vincenzo Italiano , fresco di rinnovo con lo Spezia per altri 2 anni (opzione per il 3°) ma che ha un contratto in cui compare una clausola da 1 milione da pagare per chiunque volesse convincerlo a lasciare i bianconeri. Si conta che il nodo della questione possa essere un conguaglio economico oppure qualche contropartita tecnica.

Gli altri nomi per la panchina

L'obiettivo dei toscani è quello di trovare un allenatore che faccia calcio propositivo attraverso moduli come 4-2-3-1 e 4-3-3 al punto da riaccendere l'entusiasmo cittadino: sono pochi i nomi che corrispondono a questo identikit e molti vengono dal Sudamerica, come Gabriel Heinze (ex difensore della Roma in scadenza da guida tecnica dell'Atlanta United ed ex allenatore del futuro acquisto Nicolas Gonzalez); bisogna dire, però, che l'argentino non è l'unico in lista: anche Claudio Ranieri e Fabio Liverani erano stati sondati pochi giorni fa, ma sembra che ormai Italiano sia in vantaggio su tutti intanto che Giancarlo Antognoni potrebbe iniziare a guidare il settore giovanile ricoprendo anche compiti di scouting.

