Fiorentina, Borja Valero annuncia il suo ritiro

FIRENZE - Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, ha ufficializzato il proprio ritiro all'età di 36 anni. Nella sua carriera si segnalano gli esordi con il Real Madrid Castilla e la prima squadra dei madrileni prima di trasferirsi al Mallorca, al West Bromwich Albion e al Villareal per chiudere la propria carriera fra l'Inter e Firenze. Il giocatore ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno avuto un ruolo importante per la sua carriera: allenatori, compagni e la sua famiglia. Di seguito le parole del giocatore, pubblicate sul suo profilo Instagram: "È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto farlo sotto la Fiesole piena di gente ma purtroppo nel calcio come nella vita non dipende tutto da noi. Ringrazio tutte le squadre dove ho avuto l’onore di giocare. Grazie anche ai tanti allenatori e compagni, senza di voi noi ce l’avrei fatta. A mia moglie e miei figli Álvaro e Lucía, vi amo alla follia. E a voi Fiorentini, siete stati la mia vittoria più grande, grazie mille di cuore. Ci vediamo in città".