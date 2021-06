Calciomercato Fiorentina, Italiano annunciato da...Toto Cotugno

FIRENZE - La Fiorentina , sul profilo Twitter della società, ha scelto un modo innovativo per annunciare l'arrivo di Vincenzo Italiano , futuro tecnico dei viola. La società ha pubblicato un video in cui si vede un disco musicale che riproduce il celebre singolo di Toto Cotugno "L'Italiano" storico singolo del 1983.

Il comunicato del club

Ecco la nota del club in cui si apprende la notizia: "La Fiorentina comunica che Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della prima squadra viola. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno di contratto. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. La Fiorentina porge il suo benvenuto a Mister Italiano augurandogli buon lavoro per la sua nuova avventura con il club gigliato".