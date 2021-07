Fiorentina, i convocati di Italiano per il ritiro precampionato

FIRENZE - La Fiorentina si è ritrovata nella giornata di oggi, per svolgere le attività di gestione dell’emergenza Covid-19 previste dal protocollo della FIGC. Nelle giornate di lunedì e martedì, in gruppi separati, i calciatori svolgeranno i consueti test e le visite mediche, mentre da mercoledì fino a venerdì la squadra sarà impegnata, nel corso della giornata, in doppie sedute di allenamento. Questo l'elenco dei giocatori convocati dal tecnico Italiano. Portieri: 1) Andonov Ivan Georgiev (P), 2003, 2) Dragowski Bartlomiej (P), 1997, 3) Rosati Antonio (P), 1983,,4) Terracciano Pietro (P), 1990. Difensori: 5) Biraghi Cristiano, 1992 6) Dalle Mura Christian, 2002, 7) Dos Santos De Paulo Igor Julio, 1998, 8) Ferrarini Gabriele, 2000, 9) Frison Filippo, 2002, 10) Lirola Kosok Pol Mikel, 1997, 11) Milenkovic Nikola, 1997, 12) Ranieri Luca, 1999, 13) Terzic Aleksa, 1999, 14) Venuti Lorenzo, 1995. Centrocampisti: 15) Amrabat Sofyan, 1996, 16) Benassi Marco, 1994, 17) Bianco Alessandro, 2002, 18) Bonaventura Giacomo, 1989, 19) Duncan Joseph Alfred, 1993, 20) Krastev Dimo Nicolaev, 2003, 21) Maleh Youssef, 1998, 22) Zurkowski Szymon Piotr, 1997. Attaccanti: 23) Agostinelli Vittorio Alberto, 2002, 24) Callejon Bueno Josè Maria, 1987, 25) Kokorin Aleksandr, 1991, 26) Montiel Rodriguez Cristobal, 2000, 27) Munteanu Louis, 2002, 28) Saponara Riccardo, 1991, 29) Sottil Riccardo, 1999, 30) Vlahovic Dusan, 2000. Al gruppo, inoltre, si aggregheranno in una fase successiva i seguenti calciatori: 1) Castrovilli Gaetano, 1997, 2) Gonzalez Nicolas Ivan, 1998, 3) Kouame K. Christian Michael, 1997, 4) Martinez Quarta Lucas, 1996, 5) Pezzella German Alejo, 1991, 6) Pulgar Farfan Erick Antonio, 1994.