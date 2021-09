Fiorentina, Italiano cala gli assi Torreira e Odriozola

FIRENZE - Al tavolo della Serie A, Vincenzo Italiano è pronto a giocarsi i propri assi. Contro l'Atalanta a Bergamo, nella gara di ripresa del campionato, il tecnico della Fiorentina potrà contare su Lucas Torreira e Alvaro Odriozola. Esordio assoluto in viola per due elementi in grado di aumentare il tasso di qualità della squadra. Hanno lavorato con intensità e ora sono pronti alla prova del campo. Torreira porta intelligenza tattica e dinamismo e spera di conquistare allenatori e tifosi. Italiano lo vuol rendere l'uomo chiave del proprio centrocampo. Anche Odriozola sarà una pedina fondamentale. Sia da titolare, sia da subentrante: potrebbe prendere il posto di Venuti e potrebbe a breve diventare un titolare di lusso sulla corsia. Deve crescere in fase difensiva, ma la sua grinta, in campo e nello spogliatoio, è una garanzia.