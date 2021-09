Fiorentina, la rinascita di Callejon: assalto all'ultimo tabù

FIRENZE - Un tabù da sfatare per Callejon: trovare la prima rete in Serie A con la maglia della Fiorentina. Finora l'unico gol in viola è arrivato in Coppa Italia contro il Padova, 11 mesi fa, tantissimo per un giocatore offensivo come lui. Tuttavia ora, grazie al gioco di Italiano e alla fiducia del tecnico, i suoi numeri sembrano destinati a crescere. Italiano lo ha sempre schierato e lo spagnolo ha totalizzato 174 minuti, già di più di quanto raccolto nel passato girone di ritorno (142). Numeri che avevano messo in discussione la sua permanenza. Ora è cambiato tutto, sempre titolare in un ruolo, quello di esterno d'attacco, strategico per il gioco di Italiano: sabato con il Genoa e martedì contro l'Inter ha la possibilità di trovare in campionato quel primo gol che manca. L'obiettivo è decollare definitivamente anche in viola, abbattendo il tabù e avvicinandosi ai numeri di Vlahovic (3 reti) o pareggiando quelli di Gonzalez (1). Con un contratto con opzione per la prossima stagione, Callejon ha anche l'obiettivo di convincere la Fiorentina ad esercitarlo quando prima. E il tridente di Italiano può aiutarlo a raggiungere l'obiettivo.