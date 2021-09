Fiorentina, Castrovilli: "Tornerò più forte di prima"

GENOVA - "Un grazie speciale a tutti coloro che hanno speso un minuto per scrivermi e si sono preoccupati dell'accaduto". Lo ha scritto il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, sul proprio profilo Instagram: il giocatore viola ha riportato un forte trauma contusivo al costato in occasione della gara con il Genoa: "Sono ancora sotto osservazione (non vedo l'ora di tornare nella mia Firenze). Anche questa volta sono stato più forte". Il centrocampista è infatti rimasto a Genova: "I tempi di recupero ancora non li conosco precisamente ma quello che sono certo è di tornare più forte di prima onorando la maglia che indosso. Grazie", ha concluso Castrovilli.