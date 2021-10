Fiorentina, Italiano: "Poteva accadere tutto, tranne perdere"

ROMA - "Questa è una delle partite dove tutto può accadere: tranne perdere: c'era grande equilibrio". Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky, pensa positivo dopo la sconfitta della sua Fiorentina con la Lazio: "Abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo concretizzato poco, fatto una signora partita, volevamo dei punti ma non ci siamo riusciti, tante situazioni, più che occasioni - sostiene Italiano - mancato il guizzo e lo spunto di creatività per trasformarle in gol. Quasi tutti sono venuti qui ed hanno subìto, noi no: siamo riusciti a non farli ragionare, dimostrazione di personalità, dobbiamo accontentarci di questo, della nostra identità e di fare noi la gara, ci serve mettere qualcosa in più, le scelte da migliorare in fase offensiva fa parte del percorso di crescita: lavorare nella metà campo avversaria va allenato, per fare le scelte decisive in maniera più concreta, serve attenzione ed applicazione per risolverlo, anche con la Roma ottima partita, ma nessun punto, per me il bicchiere però è mezzo pieno", ha concluso.