Fiorentina, i viola nel G7 ma devono battere le big

FIRENZE- La Fiorentina ha un obiettivo: ridurre il gap con le grandi. Questo il prossimo step che i viola vogliono raggiungere per colmare un vuoto che c'è da ormai da qualche anno con le varie Juventus, Roma, Milan, Lazio, Inter e Napoli. Sarebbe il passaggio definitivo per recuperare quelle tradizioni storiche del club per tornare a competere stabilmente per un posto che vale l'Europa. Ovviamente tutti ci sperano, ma al momento Vincenzo Italiano non vuole sentir parlare di obiettivi europei, ma per l'esattezza cerca solo giocatori che lavorino bene giorno dopo giorno, pensando a migliorarsi e continuando sulla strada intrapresa. E' chiaro che questo gap dei Viola esiste, visto che anche quest'anno fin qui, negli scontri contro le big ha sempre perso: Inter, Lazio, Roma e Napoli, con all'orizzonte la trasferta di domenica sul campo della Juve. Negli anni quindi, al di là anche dei buoni risultati ottenuti specie con Montella e Paulo Sousa, è evidente che il salto di qualità non c'è stato proprio perchè le big hanno sempre prevalso. Quindi per cambiare rotta ci vorrà una Fiorentina coraggiosa, propositiva e con quella mentalità che il suo tecnico mette sempre in cima alla lista delle conquiste da fare e che pretende sia la stessa al Franchi o in trasferta. Tre vittorie in venti partite negli scontri diretti con la Juventus dal 2011-12 a oggi in A a fronte di tredici sconfitte può essere la base di partenza di un possibile, nuovo percorso. E questo, è tutto quello che da sempre i tifosi viola sognano e sperano.