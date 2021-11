Fiorentina, sul calendario c'è l'Europa e Italiano 2024

FIRENZE – Terminati gli scontri con le big, la Fiorentina può fare un bel sospiro di sollievo. O meglio può guardare al futuro con più serenità, al di là del fatto che il campionato resta sempre difficile anche contro le altre squadre. Ma almeno sulla carta, per parecchie settimane, i viola, non avranno questo pensiero ed è un discorso che il tecnico Italiano accennerà solamente nello spogliatoio. Resta il fatto, che a parte lo stop di Venezia, campo che si è rivelato comunque ostico anche per altre formazioni, la Viola ha sempre vinto con formazioni di medio-bassa classifica. La Fiorentina, che è l’unica del lotto a non aver mai pareggiato, adesso proverà a farsi amico il calendario per fare il definitivo salto di qualità e arrivare così a fine dicembre in una posizione tale da produrre due risultati molto significativi: da un lato, un mercato di livello per trasformare le nuove ambizioni in un piazzamento che valga l’Europa; dall’altro, far scattare l’opzione di rinnovo di Vincenzo Italiano fino al 2024.