Fiorentina, due positivi. Non convocati Vlahovic e Saponara

FIRENZE - La Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, ha annunciato che "due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi". La società viola, si apprende dalla nota della Fiorentina, "ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti". Il tecnico Italiano ha diramato anche la lista delle convocazioni in vista della gara con il Cagliari: non convocati Saponara e Vlahovic, oltre a Martinez Quarta, tornato oggi al centro sportivo e appena negativizzato. Questo l'elenco completo: 1) Biraghi 2) Bonaventura 3) Callejón 4) Castrovilli 5) Igor 6) Dragowski (P) 7) Duncan 8) Gonzalez 9) Ikone 10) Kokorin 11) Maleh 12) Milenkovic 13) Munteanu 14) Nastasic 15) Odriozola 16) Pulgar 17) Piatek 18) Rosati (P) 19) Sottil 20) Terracciano (P) 21) Terzic 22) Torreira 23) Venuti.