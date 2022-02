Fiorentina, febbre da Juve: il Franchi coltiva il sogno

FIRENZE - Firenze s’è riscoperta dopo anni di nuovo impazzita di gioia, piena di speranza, di voglia di continuare a sognare per la Fiorentina. Ieri, dopo la pubblicazione delle informazioni per l’acquisto dei biglietti per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì prossimo, in un attimo, sul web, si è creata una coda infinita: oltre 1300 persone in attesa. Una partita che per i tifosi viola non è mai come le altre, e di certo, se ne renderà conto pure Vlahovic, lui che da subito ha detto di aspettare questa sfida come una delle tante. Si va quindi verso il sold-out, la città è pronta a trasformare il Franchi in un catino bollente. La capienza, al momento, è al 75% e dunque si potrà arrivare ad abbattere il muro delle 30 mila presenze.