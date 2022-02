Fiorentina, Italiano parla con i numeri al top

FIRENZE – Vincenzo Italiano ha cambiato marcia alla Fiorentina. Ha impiegato 25 partite a fare due punti in più di tutta la passata stagione, cioè 42 contro i 40 in 38 gare dello scorso campionato. L’allenatore si è preso Firenze in sette mesi, dal giorno della presentazione, quando aveva prospettato un calcio-spettacolo, fino ad ora quando ha mantenuto la promessa. I numeri non mentono mai e lo dimostrano: la Fiorentina rispetto alla scorsa serie A ha 17 punti in più nello stesso numero di gare giocate e cioè 25 (esclusa quindi l’Udinese). Inoltre può vantare pure il secondo miglior attacco delle ultime 10 stagioni viola con 44 reti realizzate fino a oggi. Le vittorie e l’attacco che continua a fare centro sono un risultato tutt’altro che scontato per la formazione attuale, considerando che al tecnico viola è stato sfilato in un attimo il miglior bomber della massima serie. In casa poi la Fiorentina vola e la media al Franchi è di 2.08 punti a partita. Altro dato importante è quello che Italiano ha dato spazio a tutta la rosa: l'ex Spezia ha stilato 29 formazioni diverse su altrettante partite giocate e tutti i calciatori sono coinvolti. Chapeau, non c'è che dire.