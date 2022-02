Fiorentina, il pistolero Piatek batte tutti

FIRENZE – Il pistolero non ha perso tempo. Lo aveva detto e promesso il giorno della sua presentazione. Krzysztof Piatek, sta calandosi sempre più al centro della Fiorentina. E’ lui, sul campo, a far valere la legge dello “sceriffo”, come contro l’Atalanta: un tiro e un gol, un cecchino vero che ha già fatto dimennticare Dusan Vlahovic. Lo dicono anche i numeri, perchè fin qui, tra campionato e Coppa, ha giocato 387 minuti, segnando cinque reti, in media una ogni 77 minuti. Domenica scorsa, per la prima volta, ha festeggiato una rete davanti alla propria gente, lui che aveva sempre segnato in trasferta, ed ora spera di non fermarsi più. Un po’ come la Fiorentina che sì, dopo la partenza di Vlahovic ha avuto una piccola scossa d’assestamento, contro la Lazio, ma da quel giorno ha messo insieme tre successi uno dietro l’altro. Il gioco di Italiano, quello capace di mostrare ogni volta la solita identità, a prescindere dall'avversario, è diventato un valido alleato anche per Piatek, esattamente come lo era stato per il suo predecessore. E nel frattempo, si aspettano anche altri gol: quelli di Cabral, altro elemento in grado di fare la differenza e sul quale la Viola ha puntato molto nel mercato di gennaio.